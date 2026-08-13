В Бразилии рассказали о просьбе Европы о посредничестве в диалоге с Москвой Аморим: страны Европы просят Бразилию стать посредником в диалоге с РФ

Москва13 авг Вести.Страны Западной Европы обращаются к бразильскому руководству с просьбой стать посредником в контактах с Москвой. Об этом рассказал главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

Он подчеркнул, что представители европейских государств обращаются как к нему лично, так и к бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве.

Я могу говорить о том, что знаю, — послы и министры западноевропейских стран, которые просят нас о посредничестве в диалоге с Россией, потому что, по их словам, Бразилия — одна из очень немногих стран, которая ведет диалог и с Западом, и с Россией цитирует Аморима издание Toda Palavra

В августе президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Лидеры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что представители России и Бразилии обсуждают восстановление прямого авиасообщения между странами.