В Дохе слышны звуки взрывов В столице Катара прогремели несколько взрывов

Москва17 июл Вести.В столице Катара Дохе прогремели взрывы, предположительно, вызванные работой систем противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Незадолго до этого жители города получили на мобильные телефоны оповещение от министерства внутренних дел эмирата о воздушной тревоге. Горожанам было рекомендовано укрыться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Кувейта ведут перехват иранских ракет и беспилотников. Кроме того, Тегеран нанес удар по американской воздушной базе в Бахрейне, где находились вертолеты и разведывательные самолеты США.