Москва12 нояВести.Евросоюз не станет сворачивать военную поддержку Украины даже на фоне переговорного процесса в рамках урегулирования конфликта.
Об этом газете "Известия" заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.
По его словам, киевский режим продолжит получать поставки и другую помощь от европейских союзников, несмотря на активизацию дипломатических усилий.
Товери также высказал мнение, что для одобрения кредита Украине не требуется согласие всех 27 стран ЕС: достаточно, чтобы никто не выступил против этого предложения.
Европарламентарий напомнил, что Германия связывает принятие следующего многолетнего бюджета ЕС с вкладом всех участников объединения в финансирование Украины.
Ранее стало известно, что от финансирования нового кредита для Украины отказались Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.
Я сомневаюсь, что какая-либо из этих стран осмелится навлечь на себя гнев остальных, заблокировав поддержку … Поскольку эти страны являются чистыми получателями средств из бюджета ЕС, это оказывает на них серьезное давление с целью побудить к участиюутверждает Товери
8 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что Соединенные Штаты не получили никакой отдачи от масштабных поставок вооружения Киеву.