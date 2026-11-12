В Европарламенте заявили, что Украина продолжит получать военную поддержку Депутат ЕП Товери: военная помощь Киеву продолжится параллельно с переговорами

Москва12 ноя Вести.Евросоюз не станет сворачивать военную поддержку Украины даже на фоне переговорного процесса в рамках урегулирования конфликта.

Об этом газете "Известия" заявил глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

По его словам, киевский режим продолжит получать поставки и другую помощь от европейских союзников, несмотря на активизацию дипломатических усилий.

Товери также высказал мнение, что для одобрения кредита Украине не требуется согласие всех 27 стран ЕС: достаточно, чтобы никто не выступил против этого предложения.

Европарламентарий напомнил, что Германия связывает принятие следующего многолетнего бюджета ЕС с вкладом всех участников объединения в финансирование Украины.

Ранее стало известно, что от финансирования нового кредита для Украины отказались Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия.

Я сомневаюсь, что какая-либо из этих стран осмелится навлечь на себя гнев остальных, заблокировав поддержку … Поскольку эти страны являются чистыми получателями средств из бюджета ЕС, это оказывает на них серьезное давление с целью побудить к участию утверждает Товери

8 ноября президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что Соединенные Штаты не получили никакой отдачи от масштабных поставок вооружения Киеву.