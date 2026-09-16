МИД ФРГ: российский самолет прилетел за дипломатами из закрытого генконсульства

В Германии подтвердили, что из России прибыл борт за российскими дипломатами МИД ФРГ: российский самолет прилетел за дипломатами из закрытого генконсульства

Москва16 сен Вести.Российский самолет прилетел в Германию, чтобы забрать сотрудников закрытого генконсульства в Бонне, сообщает МИД ФРГ.

В среду СМИ писали, что самолет специального летного отряда "Россия" вылетел на запад из Внуково, облетел территорию стран Прибалтики и направился в аэропорт Кельна/Бонна, хотя российским лайнерам с 2022 года запрещено летать в страны ЕС.

...Я могу коротко сказать и подтвердить, что для российского специального борта имеется соответствующее разрешение. Этот рейс связан с выездом сотрудников российского генерального консульства в Бонне заявила журналистам представитель немецкого внешнеполитического ведомства Катрин Дешауэр

Она не уточнила, сколько именно дипломатов вывезет самолет.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о закрытии генконсульства РФ в Бонне, а также о расторжении договора о деятельности Русского дома в Берлине. В Москве эти шаги расценили как дальнейшее ухудшение двусторонних отношений.

В минувший вторник состоялась церемония закрытия дипломатического учреждения в Бонне.

На прошлой неделе в Москву вернулись сотрудники закрытого Русского дома в Берлине.