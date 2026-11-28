В Госдуме предложили ввести в РФ программу новогодних выплат пожилым Депутат Панеш предложил ввести в России программу новогодних выплат пожилым

Москва28 ноя Вести.В России нужно создать единую федеральную программу новогодних выплат пенсионерам старше 70 лет в размере 5 тыс. рублей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, которые приводит ТАСС, также необходимо создать программу подарков для всех детей из льготных категорий.

Сегодня государство может и должно обеспечить централизованную новогоднюю поддержку по всей стране – без оглядки на то, насколько богат бюджет конкретного региона сказал Панеш

Депутат подчеркнул, что сейчас единой федеральной выплаты или программы поздравления всех пенсионеров с Новым годом в России не существует. То, что иногда принимают за праздничную выплату, – это либо досрочная январская пенсия, которую перечисляют в конце декабря из-за длинных праздников, либо региональные меры для отдельных категорий.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин рассказал, кому пересчитают страховую пенсию в 2027 году.