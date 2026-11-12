В сентябре Казахстан приостановил отгрузку нефти через порт Усть-Луга

В Казахстане заявили об остановке отгрузки нефти через Усть-Лугу В сентябре Казахстан приостановил отгрузку нефти через порт Усть-Луга

Москва12 ноя Вести.Отгрузка нефти через морской порт Усть-Луга с сентября 2026 года временно не осуществляется. Об этом заявила официальный представитель казахстанского Минэнерго Асель Серикпаева.

По ее словам, которые приводит "Интерфакс-Казахстан", приостановка связана "исключительно с техническими ограничениями на стороне транзитной трубопроводной системы".

С сентября текущего года отгрузка казахстанской нефти через морской порт Усть-Луга временно не осуществляется сказала Серикпаева

Подчеркивается, что договоренности сторон сохраняются. Сейчас все запланированные объемы экспорта казахстанской нефти распределяются по другим действующим маршрутам.

12 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на территории порта Усть-Луга локализован пожар. Сейчас принимаются меры для его окончательной ликвидации.