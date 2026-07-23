Песков заявил о положительной динамике на линии боевого соприкосновения

В Кремле заявили о положительной динамике на линии фронта в зоне СВО Песков заявил о положительной динамике на линии боевого соприкосновения

Москва23 июл Вести.Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации (СВО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику сказал представитель Кремля журналистам

23 июля в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также оборонное ведомство опубликовало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в ДНР.