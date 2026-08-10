В Нижнекамске развернут ПВР для пострадавших от атаки БПЛА В Нижнекамске развернули ПВР для жертв атаки украинских БПЛА

Москва10 авг Вести.В Нижнекамске для пострадавших от удара беспилотников ВСУ развернули пункт временного размещения в здании лицея №3 им. А. С. Пушкина. Об этом информационной службе "Вести" сообщил начальник Управления образования Нижнекамского муниципального района Рустем Хузин.

Он также сообщил, что пострадавшим оказывается психологическая помощь, в спортзале организованы места для отдыха и сна.

На базе лицея №3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация… В ближайшее время будет организовано горячее питание, оказывается помощь психолога… В спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется сказал Хузин

Ранее в пресс-службе главы Республики Татарстан сообщили, что число мирных граждан, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, выросло до 48, а число погибших - до 13.