В Польше обсудят выход из конституционного кризиса Навроцкий созывает политические силы из-за кризиса в Польше

Москва12 ноя Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий предложил всем политическим силам, представленным в парламенте, провести в понедельник, 16 ноября, переговоры о выходе из конституционного кризиса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич.

Еще сегодня будут направлены приглашения всем политическим силам, чтобы в понедельник сесть за один стол и поговорить об оздоровлении ситуации, касающейся конституционного суда сказал он

Пресс-секретарь выразил надежду, что представители всех политических сил примут приглашение. Он также уточнил, что президентскую сторону на встрече будет представлять не сам Навроцкий, а глава его канцелярии Збигнев Богуцкий.

Конфликт между канцелярией премьер-министра Дональда Туска и президентским дворцом резко обострился в конце октября. 30 октября протестующие окружили здание Конституционного суда, после чего полиция заняла оборону. Навроцкий прервал зарубежный визит, чтобы вернуться в Варшаву.