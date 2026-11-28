В правительстве согласовали проект восстановления Крымского моста Хуснуллин: приняты все проектные решения по восстановлению Крымского моста

Москва28 ноя Вести.Сроки и ответственные за восстановление Крымского моста согласованы, проектная документация по объекту готова полностью — об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем канале на платформе "Макс".

Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы. Полным ходом над этим работаем и занимаемся написал он

20 ноября Хуснуллин говорил, что проектировщики просчитывают два возможных варианта восстановления объекта.

В ноябре Крымский мост подвергся атакам ВСУ. Проезд автомобилей по нему закрыт с 17 ноября. Железнодорожное сообщение прерывалось 19 ноября, но в тот же день поезда пошли по первому пути, а 21 ноября вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил, что движение поездов в Крым восстановлено в полном объеме.