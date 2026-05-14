Лихачев: Росатом свяжется с новым кабмином Венгрии после начала его работы

Москва14 мая Вести.Росатом направит предложения о контактах с новым правительством Венгрии после того, как оно начнет полноценно работать. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в разговоре с журналистами.

По его словам, ГК будет ждать приглашения к разговору со стороны нового венгерского правительства.

И в то же время, как только будут распределены все мандаты и правительство, как говорится, заступит на свои посты, мы, конечно, направим наши предложения о контактах с руководством профильных министерств и премьер-министром Венгрии подчеркнул глава госкорпорации

Ранее новый министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что кабмин должен заново изучить документы и условия по строительству АЭС "Пакш-2", который реализует Росатом. В ответ на это Лихачев сообщил, что корпорация готова пояснить и обосновать заказчику экономику проекта, если возникнет такая необходимость.