В США опровергли сообщения о планах Вашингтона продавать оружие Китаю WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

Москва28 сен Вести.Представители американской администрации опровергли сообщения о планах США продавать оружие Китаю, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп предлагал главе Китая Си Цзиньпину закупить американское оружие.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не планирует продавать оружие Китаю. Второй американский чиновник отметил, что продажа оружия Китаю запрещена законом, и подтвердил, что никаких планов или предложений Пекину [от США] не поступало отмечает WSJ

Между тем агентство Reuters сообщило, что в Конгресс США внесен законопроект, запрещающий правительству использовать в критически важных государственных системах китайские технологии обработки данных с искусственным интеллектом.