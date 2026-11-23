Москва23 нояВести.В стамбульском районе Сарыер ведется операция по поимке льва после сообщений СМИ о появлении хищника на улицах города.
Об этом сообщает издание Aykırı и администрация губернатора Стамбула
Власти призвали местных жителей сохранять бдительность и принять меры предосторожности. Лев был обнаружен с помощью тепловизоров и камер видеонаблюденияговорится в публикации
Позже администрация губернатора Стамбула сообщила, что местонахождения животного установлено, власти рассчитывают на его поимку живым.
Местонахождение льва установлено; предпринимаются все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить его поимку живымуказывается в заявлении
В июле в индийском штате Гуджарат 11-летний мальчик стал жертвой нападения льва во время предрассветного паломничества.
До этого в Индии в результате нападения азиатской львицы погиб пятилетний мальчик.