В Стамбуле организована операция по поимке льва, замеченного в жилом районе

В Стамбуле пытаются поймать льва, замеченного в жилом районе В Стамбуле организована операция по поимке льва, замеченного в жилом районе

Москва23 ноя Вести.В стамбульском районе Сарыер ведется операция по поимке льва после сообщений СМИ о появлении хищника на улицах города.

Об этом сообщает издание Aykırı и администрация губернатора Стамбула

Власти призвали местных жителей сохранять бдительность и принять меры предосторожности. Лев был обнаружен с помощью тепловизоров и камер видеонаблюдения говорится в публикации

Позже администрация губернатора Стамбула сообщила, что местонахождения животного установлено, власти рассчитывают на его поимку живым.

Местонахождение льва установлено; предпринимаются все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить его поимку живым указывается в заявлении

В июле в индийском штате Гуджарат 11-летний мальчик стал жертвой нападения льва во время предрассветного паломничества.

До этого в Индии в результате нападения азиатской львицы погиб пятилетний мальчик.