РИА Новости: Анкара ждет от США продолжения дипломатии по Украине

В Турции оценили влияние выборов в Конгресс США на конфликт на Украине РИА Новости: Анкара ждет от США продолжения дипломатии по Украине

Москва9 ноя Вести.Власти Турции считают, что промежуточные выборы в США не изменят позицию американской администрации по отношению к урегулированию украинского конфликта.

Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком кабмине.

Мы рассчитываем, что американская администрация сохранит заинтересованность в продолжении усилий по украинскому урегулированию​​​. Для Турции принципиально важно, чтобы дипломатический процесс не зависел от внутриполитической конъюнктуры в США заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что Анкара заинтересована в том, чтобы Вашингтон продолжал играть активную роль в поиске политического решения.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей.

Недавно британская газета Financial Times сообщила, что конгрессмены-демократы планирует задействовать бюджетные и парламентские механизмы, чтобы воспрепятствовать попыткам президента Дональда Трампа ослабить санкции против России и нарастить военную поддержку Киева.