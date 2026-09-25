Данные об утечке ядовитых веществ в Ульяновске на фоне атаки БПЛА опровергнуты

В Ульяновске опровергли сведения об утечке ядовитых веществ на одном из заводов Данные об утечке ядовитых веществ в Ульяновске на фоне атаки БПЛА опровергнуты

Москва25 сен Вести.В Ульяновске назвали фейком информацию об утечке ядовитых веществ на местном заводе "Искра". С опровержением выступил ЦУР Ульяновской области.

В соцсетях пишут, что на заводе "Искра" произошла утечка ядовитых веществ. По информации оперативных служб, данная информация не соответствует действительности написано в MAX

В результате налета украинских БПЛА минувшей ночью пострадали восемь человек. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Согласно последним данным, среди пострадавших двое подростков.