Москва25 сенВести.В Ульяновске назвали фейком информацию об утечке ядовитых веществ на местном заводе "Искра". С опровержением выступил ЦУР Ульяновской области.
В соцсетях пишут, что на заводе "Искра" произошла утечка ядовитых веществ. По информации оперативных служб, данная информация не соответствует действительностинаписано в MAX
В результате налета украинских БПЛА минувшей ночью пострадали восемь человек. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Согласно последним данным, среди пострадавших двое подростков.