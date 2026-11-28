Москва28 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс вышел победителем из противостояния с госсекретарем Марко Рубио, развернувшегося после скандала с главой компании Nvidia Дженсеном Хуангом. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По словам журналиста, Вэнс и Рубио - два возможных преемника нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа на следующих выборах президента США - провели в совете директоров Nvidia свою главную схватку этой осени, а ставкой была судьба самого Дженсена Хуанга.

С одной стороны Рубио: антикитайский ястреб, попавший под пекинские санкции, госсекретарь и советник по нацбезопасности в одном лице. С другой Вэнс: бывший венчурный инвестор, для которого технологическая элита — свои. В большую политику его привел Питер Тиль. Именно Вэнс уговаривал совет директоров Nvidia, а Рубио вместе с Рэтклиффом, Лутником и Бессентом от решающих переговоров фактически отодвинули. Теперь даже в окружении госсекретаря признают, что Вэнс одержал "большую победу". Бей своих, чтобы чужие боялись объяснил Богданов

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, якобы подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР утверждения о ее работе на китайскую разведку назвал клеветой.

В понедельник, 23 ноября, в Nvidia объявили о восстановлении Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно. Хуанг на общем собрании сообщил сотрудникам, что вернуть его к руководству компанией совет директоров убедила администрация Трампа.

Подробнее о том, как Дональд Трамп подогревает внутрипартийную интригу за два года до президентских выборов в США – в авторской колонке Валентина Богданова.