Вейпы и ранняя седина у подростков: комментарий врача Врач опровергла связь вейпов с ранней сединой у подростков

Москва16 сен Вести.Нет достаточных научных данных, чтобы считать электронные сигареты и вейпы доказанной причиной раннего поседения у подростков. Об этом в разговоре с MK.RU заявила ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева, комментируя сообщения о росте числа молодых пациентов с такой проблемой.

По словам врача, цвет волос зависит прежде всего от генетики, состояния клеток, отвечающих за выработку пигмента, питания, некоторых заболеваний и факторов окружающей среды. Связь между обычным курением и более ранним появлением седины действительно описана в исследованиях, однако наблюдательные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь.

При этом никотин может влиять на сосудистую функцию, частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Механизм поседения значительно сложнее и связан с нарушением образования меланина, изменениями клеток волосяного фолликула и рядом других факторов.

Врач также напомнила о других рисках вейпинга для подростков. Большинство электронных сигарет содержит никотин, вызывающий зависимость, а аэрозоль устройств может содержать потенциально вредные вещества. Для подростков это особенно актуально из-за продолжающегося развития головного мозга.

Сообщения об увеличении числа обращений молодых людей по поводу ранней седины сами по себе не свидетельствуют о связи с вейпами. Для таких выводов необходимы данные о количестве пациентов, их возрасте, наследственности, питании, наличии других заболеваний и употреблении обычных сигарет.

При заметном или быстро прогрессирующем поседении у подростка специалист рекомендует учитывать семейный анамнез и при необходимости обратиться к врачу для оценки питания и исключения состояний, способных влиять на пигментацию волос.

При этом использование вейпов связано с другими потенциально серьезными рисками для здоровья. В частности, медики диагностируют вейп-ассоциированное поражение легких. В сентябре 2026 года власти ряда регионов России получили право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них.