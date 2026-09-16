Ветеринар Константиновский: вирус мог попасть в вакцину для собак из-за диверсии

Ветеринар предположил диверсию в попадании опасного вируса в вакцину для собак Ветеринар Константиновский: вирус мог попасть в вакцину для собак из-за диверсии

Москва16 сен Вести.Ветеринар Александр Константиновский рассказал изданию "Абзац", что ситуацию с попаданием смертельного вируса в вакцину для животных "Мультикан-8" нужно детально расследовать, это могло произойти в результате диверсии.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в 20-й серии вакцины "Мультикан-8" выявили смертельный для собак вирус болезни Ауески.

Как отметил ветеринар, если вакцину производили с учетом международных стандартов GMP, то совершить ошибку было бы достаточно трудно, так как в таком случае можно детально отследить каждый шаг производства.

Считается, что если препарат приготовлен по GMP, то содержание действующего вещества будет всегда абсолютно одинаковое. Соответственно, глобально это какая-то диверсия – кто-то, предположим, взял и ввел живой компонент болезни в состав заявил Константиновский

По его словам, если производитель не соблюдал международные стандарты, то проблема может носить и технический характер.

…Недомыли оборудование, например, и с него что-то куда-то перенеслось указал ветеринар

Ранее компания "Ветбиохим", которая производит вакцины для животных "Мультикан-8", сообщала, что изымает серии и ведет процесс уничтожения вакцины.