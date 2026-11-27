Computer Bild: авиарежим может устранить проблемы с зарядкой и интернетом

Владельцам смартфонов рекомендовали чаще включать авиарежим Computer Bild: авиарежим может устранить проблемы с зарядкой и интернетом

Москва27 ноя Вести.Включение авиарежима на смартфоне в повседневной жизни помогает быстро решать проблемы с сотовой связью и ускорять зарядку аккумулятора. Об этом сообщает немецкое издание Computer Bild со ссылкой на журналиста Пшемыслава Шиманьского.

Специалист обратил внимание на то, что большинство пользователей включают эту функцию только во время перелетов, игнорируя ее полезные возможности в быту.

По его словам, краткосрочная активация авиарежима на несколько секунд позволяет перезапустить соединение устройства с базовой станцией оператора и восстановить стабильный доступ к мобильному интернету или сотовой сети без полной перезагрузки гаджета.

Кроме того, Шиманьский отметил, что использование этого режима во время зарядки батареи снижает расходование энергии на поиск сети, что способствует более быстрому восполнению заряда.

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