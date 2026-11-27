Москва27 ноя Вести.Американский истребитель F-16 сменил курс и покинул зону юго-восточнее иранского острова Хенгам в Ормузском проливе после предупредительных выстрелов в его сторону из систем противовоздушной обороны Ирана, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Передовая система ПВО КСИР произвела предупредительные выстрелы в сторону истребителя F-16 военно-воздушных сил США, который приблизился к иранскому воздушному пространству в районе к юго-востоку от острова Хенгам приводит агентство Mehr заявление КСИР

Отмечается, что американский самолет сопровождал "суда-нарушители" в Ормузском проливе, в настоящее время он покинул регион.

В КСИР подчеркнули, что суда не могут проходить по водному маршруту без согласования с Тегераном, добавив, что акватория остается под полным контролем Ирана.

26 ноября Минобороны Кувейта сообщило о гибели двух граждан Италии и ранениях еще двух человек в результате ударов иранских беспилотников.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что атака БПЛА на военные объекты в Кувейте "выглядит как сфабрикованный повод для войны".

В начале ноября газета The Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу и просит возобновить удары по Ирану. Один из этих телефонных разговоров, по информации портала Ynet, превратился в "адскую перепалку на повышенных тонах".