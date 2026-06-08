Володин о БПЛА в Молдавии и Латвии: ЕС финансирует удары фактически по себе же

Володин о БПЛА в Молдавии и Латвии: ЕС финансирует удары фактически по себе же Володин о БПЛА в Молдавии и Латвии: ЕС финансирует удары фактически по себе же

Москва8 июн Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал планы Европейского союза (ЕС) по дальнейшему финансированию поставок беспилотников Украине на фоне сообщений об инцидентах с дронами на территории европейских стран.

В понедельник сообщения о падении украинских дронов пришли из Молдавии и Латвии.

Володин озаглавил пост в своем канале в MAX фразой "Маразм крепчал". Он напомнил, что глава Евродипломатии Кайя Каллас недавно заявила о выделении Киеву 6 миллиардов евро на беспилотники.

Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают написал Володин в мессенджере MAX

Володин также провел параллель с ситуацией вокруг газопроводов "Северные потоки", заявив, что ранее Европа лишилась доступа к дешевым российским энергоресурсам. Тем самым, заключил он, экономика ряда европейских стран, прежде всего Германии, оказалась в негативном положении.