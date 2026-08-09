Москва9 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал субъекты РФ обратить внимание на опыт регионов, в которых начали запрещать продавать вейпы и жидкости для них. Соответствующее заявление он опубликовал в канале в MAX.

Учитывая, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты сказано в сообщении

Кроме того, Володин подчеркнул, что всего лишь 5 регионов приняли закон о регулировании вейпов.

9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий регионам РФ право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.

Ранее Володин оценил ввод в регионах запрета на продажу вейпов.