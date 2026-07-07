Москва7 июлВести.Отношения между государствами должны основываться на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных стран, отсутствия двойных стандартов и взаимовыгодного сотрудничества. Однако есть те, кто хочет разорвать экономику России в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро"​​​.

По его словам, именно благодаря принципам Фиделя Кастро Куба обрела независимость. Только суверенные, независимые государства могут иметь будущее.

Есть те, кто хочет разорвать нашу экономику в клочья, остановить ее развитие. Наша страна преодолевает преграды, вызовы, чтобы обеспечить свободу Российской Федерации, обеспечить будущее наших детей

сказал он