Володин: есть те, кто хочет остановить наше развитие, но Россия преодолеет это

Володин указал на страны, которые хотят уничтожить экономику России Володин: есть те, кто хочет остановить наше развитие, но Россия преодолеет это

Москва7 июл Вести.Отношения между государствами должны основываться на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных стран, отсутствия двойных стандартов и взаимовыгодного сотрудничества. Однако есть те, кто хочет разорвать экономику России в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро"​​​.

По его словам, именно благодаря принципам Фиделя Кастро Куба обрела независимость. Только суверенные, независимые государства могут иметь будущее.