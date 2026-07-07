Москва7 июлВести.Отношения между государствами должны основываться на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных стран, отсутствия двойных стандартов и взаимовыгодного сотрудничества. Однако есть те, кто хочет разорвать экономику России в клочья, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".
По его словам, именно благодаря принципам Фиделя Кастро Куба обрела независимость. Только суверенные, независимые государства могут иметь будущее.
Есть те, кто хочет разорвать нашу экономику в клочья, остановить ее развитие. Наша страна преодолевает преграды, вызовы, чтобы обеспечить свободу Российской Федерации, обеспечить будущее наших детейсказал он