Вопрос об "убийстве русских" вызвал негодование в Сербии Политолог раскрыла, как сербы отреагировали на вопрос об "убийстве русских"

Москва10 авг Вести.Вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса на совместной пресс-конференции президента Сербии Александра Вучича и главы киевского режима Владимира Зеленского об "убийстве русских" оставил большое негативное впечатление в сербском обществе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила генеральный директор сербского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

По ее мнению, такой вопрос был своего рода провокацией и унижением сербского народа, который боролся с нацизмом.

У нас общество очень остро отреагировало, и это, на самом деле, оставило большее впечатление, чем сам визит Зеленского. Я думаю, что очень быстро могут забыть люди, что Зеленский вообще посещал Белград, но это точно, что этот вопрос, который задал Мартенс, это останется вот на памяти сказала Трифкович

8 августа Михаэль Мартенс спросил Зеленского, что может сделать Европа, чтобы помочь главе киевского режима "убить больше русских". Позже в соцсетях журналист заявил, что в его вопросе "нет ничего скандального" и в реальном мире "именно так и ведутся войны".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о нацистском прошлом деда журналиста Мартенса.