Вовлечение в ВПК Украины и кризис власти могут обернуться "штормом" для Польши Медведчук: ВПК Украины и кризис власти могут привести к "шторму" в Польше

Москва18 ноя Вести.Ни одна страна так резко не меняла отношения к украинцам, как Польша. Если с 2022 года она стала одним из главных прибежищ для украинских беженцев, где их всегда ожидала максимальная поддержка, то уже с 2025 года поляки начинают менять к ним отношение, более того, большинство политических польских партий с целью завоевания симпатий электората проводят откровенно антиукраинскую политику, обещая выдворить украинцев из страны домой.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массовых убийств поляков Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939–1945 годах, которые совершили украинские националисты. Пик расправ пришелся на 1943–1945 годы. Варшава признала эти события, включая Волынскую резню, геноцидом и возложила ответственность на ОУН-УПА*. В 2026 году конфликт обострился. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА и присвоил подразделению ВСУ наименование "Имени героев УПА". За это он лишился высшей награды Польши, ордена Белого Орла.

Оказалось, что не только русские, но и поляки загорелись желанием поучить Зеленского истории и стали швырять в него полученные украинские ордена. Скандал с ОУН-УПА пришелся кстати, поскольку рядовым полякам надоели украинские активисты, которые, в большинстве своем, по сути, были дармоедами, которые просто доили польский бюджет, постоянно заверяя, что получили недостаточно

При этом в Польшу ломанулись жители с Западной Украины, которая долгое время конфликтом не затрагивалась, открыв выгодный бизнес: они жили в Польше на пособия, а сами сдавали свое безопасное жилье беженцам Восточной Украины втридорога. Подобный мошеннический бизнес процветал, и поляки видели, как обогащались так называемые беженцы, которые на деле были обычными проходимцами, не отказывающими себе в роскоши, которую простые поляки никогда себе позволить не могли.

Все это, плюс наглое поведение так называемых "жертв войны", вызвало волны агрессии поляков к украинцам. "В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам из Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность - ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года", - заявила соавтор "Коричневой книги" (регулярного доклада об актах нетерпимости) Анна Татар.

Дошло до того, что премьер-министр страны Туск заявил, что Польша не будет пока вносить средства в программу PURL, через которую европейские союзники оплачивают поставки американского вооружения Киеву. "Я сообщил генсеку, что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL", - заявил Туск в эфире телеканала TVP Info.

При этом сама Польша переживает острый внутриполитический кризис, сопровождающийся противостоянием президента Кароля Навроцкого и правительства Дональда Туска. Однако борьба за власть не останавливает военно-промышленную кооперацию с Украиной, которая постепенно приобретает долгосрочный характер и вряд ли будет зависеть исключительно от исхода нынешнего политического конфликта. Польские предприятия уже участвуют в ремонте украинской военной техники, создают совместные компании и готовят производство артиллерийских систем, боеприпасов и авиационных двигателей.

Казалось бы, поляки начали понимать, что их грабят за чужие интересы, и они вот-вот откажутся от поддержки преступного коррупционного режима Зеленского. Но в том-то и дело, что нет. Воевать за Украину поляки действительно не собираются, а вот заработать на украинской войне очень хотят. Мало того, что Польша - большой транспортный хаб западных вооружений, поставляемых в Украину, так еще за счет сотрудничества с украинскими разработчиками страна зарабатывает на росте ВПК, привлекает дополнительное финансирование западных партнеров и испытывает новые образцы вооружений в реальных боевых условиях

Одним из первых направлений такой кооперации стали ремонт и восстановление военной техники. В апреле 2023 года входящий в государственный холдинг PGZ завод "Bumar-Łabędy" S.A. совместно с украинским концерном "Укроборонпром" организовал технический центр капитального ремонта танков Т-64, Т-72. (Пресс-релиз Bumar-Łabędy от 07.04.2023 о создании с "Укроборонпромом" центра ремонта танков Т-64. Подтверждает соглашение и начало организационных работ по ремонту Т-64 в Польше) На предприятии также выполняется ремонт танков Leopard 2. (Сообщение Bumar-Łabędy о первых восстановленных танках Leopard 2A4. Подтверждает фактический ремонт в Польше и передачу Украине танков Leopard).

Параллельно PGZ создала на Украине дочернюю компанию ТОВ "ПІ-ДЖІ-ЗЕТ СЕРВІС ОРЕЛ", специалисты которой занимаются ремонтом и техническим обслуживанием польской военной техники, включая самоходные гаубицы Krab. (Материал Польского агентства печати PAP с интервью специалистов PGZ Serwis Orel. Подтверждает фактическую работу польских специалистов по обслуживанию и ремонту техники на Украине, включая Krab и Leopard). Таким образом, польская промышленность участвует не только в поставках вооружений, но и в создании совместной с украинскими предприятиями ремонтно-сервисной инфраструктуры. Завод расположен в Гливице. (Выписка из украинского ЕГР по ТОВ "ПІ-ДЖІ-ЗЕТ СЕРВІС ОРЕЛ". Подтверждает существование украинского дочернего общества и 100%-ное участие польской PGZ).

Следующим этапом стало создание совместных предприятий для освоения украинских военных разработок непосредственно на польской промышленной базе. Одним из наиболее показательных примеров интеграции тяжелого машиностроения двух стран стало сотрудничество польской PONAR Wadowice S.A. с украинским ПрАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування". 2 марта 2026 года PONAR Wadowice официально объявила о создании совместного предприятия PK MIL S.A., предназначенного для организации производства артиллерийских систем калибра 155 мм по стандартам НАТО, включая украинскую гаубицу "Богдана". (Пресс-релиз PONAR Wadowice о меморандуме PK MIL и Szczęśniak Pojazdy Specjalne. Подтверждает намерение совместно адаптировать автомобильные шасси, в том числе для 155-мм САУ "Богдана") PONAR Wadowice специализируется на промышленной гидравлике и компонентах тяжелого машиностроения, располагая двумя заводами в Вадовице и Лазиска-Гурне. (Фотоотчет PONAR Wadowice о выставке MSPO 2026 от 29.09.2026. Подтверждает презентацию PK MIL и 155-мм "Богданы", разработанной в сотрудничестве с украинским КЗВВ). В Лазиска-Гурне также зарегистрирована компания PK MIL S.A. Таким образом, создана совместная корпоративная структура, объединяющая польские машиностроительные мощности и украинские разработки артиллерийских систем. Дальнейшее развитие проект получил 11 сентября 2026 года, когда PK MIL подписала соглашение с польской Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. о сотрудничестве в подготовке производства самоходных гаубиц "Богдана". Компания Szczęśniak специализируется на производстве специальной автомобильной, аварийно-спасательной и военной техники. Ее предприятие находится в Бельско-Бяле.

Отдельное направление развивается вокруг производства боеприпасов. Еще 5 апреля 2023 года государственный оборонный холдинг Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) подписал соглашение с украинским АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (известным как предприятие "Артем") о совместном производстве танковых боеприпасов калибра 125 мм. Документ был подписан во время визита Владимира Зеленского в Польшу в присутствии руководства двух государств. (Пресс-релиз PGZ/MESKO о соглашении с украинской компанией "Артем". Подтверждает договоренность о сотрудничестве по выпуску 125-мм танковых боеприпасов). Непосредственным промышленным участником проекта с польской стороны выступила входящая в PGZ компания MESKO S.A. - один из крупнейших польских производителей боеприпасов и ракетного вооружения. Компания располагает производственными мощностями в городе Скаржиско-Каменна, Польша. (приложение к сертификатам MESKO. Подтверждает сертификацию компетенций MESKO по боеприпасам.).

В 2026 году машиностроительная кооперация распространилась и на авиационное двигателестроение. 8 сентября польская PZL Sędziszów S.A. и украинское АТ "Івченко-Прогрес" заключили соглашение о разработке малогабаритного турбореактивного двигателя AI-04G с последующей подготовкой серийного производства в Польше. Программа реализуется при участии PZL Defence S.A. и энергетической группы Unimot S.A. Согласно официальному сообщению польских участников, украинское конструкторское бюро отвечает за разработку двигателя, PZL Sędziszów предоставляет промышленную базу и производственные компетенции, PZL Defence развивает соответствующее оборонное направление, а Unimot обеспечивает финансовую и коммерческую поддержку. Для Unimot участие в проекте означает расширение бизнеса за пределы традиционного топливно-энергетического сектора. Промышленное предприятие находится в Сендзишуве-Малопольском. Группа Unimot S.A., участвующая в финансировании и коммерческом сопровождении польско-украинских оборонных проектов, также располагает собственной промышленной инфраструктурой в топливно-энергетическом секторе. (Пресс-релиз Unimot о соглашении PZL Sędziszów и "Івченко-Прогрес" по двигателю AI-04G. Подтверждает соглашение о разработке двигателя и подготовке его будущего серийного выпуска в Польше с участием PZL Defence и Unimot).

В городе Завадске находится комплекс производства и розлива сжиженного газа LPG, эксплуатируемый компанией Unimot Paliwa Sp. z o.o. В том же городе зарегистрирована головная компания Unimot S.A. Кроме того, группе принадлежит UNIMOT Bitumen Sp. z o.o., располагающая двумя заводами по производству асфальтовой продукции в Чеховице-Дзедзице и Ясло.

Параллельно Польша расширяет сотрудничество в области беспилотной авиации, где производственная интеграция уже достигла более высокой стадии. Одним из крупнейших участников выступает холдинг WB GROUP, центральной компанией которого является WB Electronics S.A. В состав группы входит Flytronic S.A. - разработчик и производитель разведывательных беспилотников FlyEye. 31 августа 2025 года WB GROUP официально сообщила, что наладила производство этих аппаратов на Украине через дочернюю компанию ТОВ "ВБ УКРАЇНА". (Выписка из украинского ЕГР по ТОВ "ВБ УКРАЇНА". Подтверждает 100%-ное владение украинским юрлицом со стороны польской WB Electronics). Таким образом, польская разработка получила собственную производственную базу на украинской территории. Головное предприятие WB Electronics S.A. расположено в Ожаруве-Мазовецком. Компания Flytronic S.A. находится в Гливице.

Польша давно стала одним из главных тыловых центров снабжения украинской армии, но теперь ее предприятия непосредственно включаются в производственные программы украинского ВПК, создают совместные компании и выпускают новые вооружения. Варшава рассчитывает укрепить собственную оборонную промышленность и опирается на стратегическое партнерство с США и Британией. Однако польская история уже показала, что союзнические гарантии не освобождают государство от необходимости самостоятельно оценивать последствия своих решений

Именно здесь возникает опасность шторма - совпадения нескольких кризисов, а именно кризиса власти и кризиса отношений с Россией, каждый из которых способен усиливать остальные. Расширение военной кооперации с Украиной повышает напряженность в отношениях с Россией, а осознание возможности ударов по польским оборонным предприятиям способно вызвать тревогу среди населения. В условиях политического раскола общественные опасения могут стать новым поводом для противостояния властей, подорвать доверие к государственным институтам и затруднить принятие решений. Если же дальнейшее расширение военно-промышленного сотрудничества будет сопровождаться прямым вовлечением Польши в вооруженное противостояние с Россией, последствия окажутся катастрофическими. Внутриполитический кризис, общественная тревожность и внешние военные риски могут взаимно усилить друг друга, превратив отдельные управляемые угрозы в общегосударственный кризис. И если этот шторм разразится, польская государственность этого не выдержит.

* Организации признаны экстремистскими и террористическими, запрещены в России

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"