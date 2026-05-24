Толстой заявил о безграничных возможностях России стереть Украину с карты мира

Москва24 мая Вести.В Киеве забыли, что РФ является крупнейшей военной державой в мире, а ее возможности "стереть Украину с карты мира" безграничны. Об этом заявил депутат Госдумы Петр Толстой.

По словам парламентария, Москва будет и дальше отстаивать национальные интересы так, как посчитает нужным, не обращая внимания ни на чьи оценки и мнения.

Кое-кто в Киеве, да и подальше, забыл, что Россия — крупнейшая военная держава, у которой сколько угодно возможностей стереть Украину с карты мира. Если этого не происходит, то не по слабости, как некоторые уже было решили. Опасно считать миролюбие слабостью написал Толстой в своем Telegram-канале

24 мая в Минобороны РФ заявили о нанесении удара возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником", а также ракетами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Целями ударов не были объекты гражданской инфраструктуры Украины, добавили в ведомстве.