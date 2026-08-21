ВКС РФ авиабомбами ФАБ-500 поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области МО: ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-500 пункты ВСУ в Харьковской области

Москва21 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ пятью авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции поразили пункты временной дислокации подразделений 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в населенном пункте Благодатное Харьковской области были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.). По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции сообщили в МО РФ

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение всех назначенных целей, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. В Киевской области был поражен транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).