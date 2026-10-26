Минобороны: ВСУ за неделю нанесли по Алешкам 120 ударов дронами и 18 артиллерией

ВСУ нанесли 18 артиллерийских и 120 ударов БПЛА по Алешкам за неделю Минобороны: ВСУ за неделю нанесли по Алешкам 120 ударов дронами и 18 артиллерией

Москва26 окт Вести.Украинские войска за неделю нанесли по городу Алешки и дорогам свыше 120 ударов беспилотниками и 18 артиллерийских ударов, сообщает Минобороны России.

Ранее Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по специальному коридору. "Режим тишины" в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен 27 октября в 4 утра.

Только за последнюю неделю, с 19-го октября, киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА по населенному пункту и основным дорогам к нему говорится в сообщении

Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив удерживаемого ВСУ Херсона. ВСУ постоянно обстреливают Алешки, а дроны ВСУ минируют местность и атакуют машины, на которых для жителей города пытаются доставить воду и продовольствие.

В Алешках остается чуть больше тысячи человек, ситуация там значительно ухудшилась за последние четыре-пять месяцев, сообщал в интервью ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.