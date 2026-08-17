17:33 17 августа 2026 17:45 17.08.2026Татьяна РутковскаяПолитика"Яблоко" обжалует решение о снятии с выборов в президиум Верховного суда РФ"Яблоко" обжалует решение о снятии с выборов в президиум Верховного суда РФСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеЛавров: МИД РФ вызвал посла Японии, но тот не приехал по непонятным причинам14:30 РБК: названы сферы занятости в России с зарплатами выше полумиллиона рублей12:39 Основателя "Рольфа" Сергея Петрова приговорили к 9 годам заключения заочно12:05 Иностранные СМИ узнали о российских базах для запуска дальних беспилотников11:11 Появилось видео столкновения грузовика и автобуса в Москве09:18 В Ирландии заочно обратились к Зеленскому с вопросом после новых ударов ВС РФ06:22 Христофору: Киев совершает ошибку, применяя британские БПЛА для ударов по России04:40 ВСУ засекретили статистику сбитых российских ракет из-за паники среди украинцев03:27 Политика17.08.2026