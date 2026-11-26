Захарова: спонсирование терроризма Киева для Европы важнее своих граждан Захарова: спонсирование терроризма киевского режима для ЕС важнее своих граждан

Москва26 ноя Вести.Власти Евросоюза будут обсуждать на предстоящем саммите в Брюсселе выделение средств преступному киевскому режиму, поскольку финансирование терроризма и войны для них важнее реальных проблем европейцев. Об этом заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кризис ЕС налицо. Но вместо решения насущных проблем своего населения брюссельские чиновники будут обсуждать финансирование терроризма, спонсирование войны до последнего украинца отметила Захарова

По словам официального представителя МИД РФ, для Брюсселя социальная политика, медицина, образование и наука не так важны, как режим Зеленского и его преступная деятельность.

Ранее сообщалось, что Совет Европейского союза одобрил выделение Украине 45 миллиардов евро финансовой помощи на 2027 год в рамках кредитной программы на 90 миллиардов евро. Венгрия отказалась от участия в новом кредитном пакете Евросоюза для Украины. По словам премьер-министр Петера Мадьяра, Будапешт готов продолжить помогать Украине, но не готов связывать многолетний бюджет ЕС с ее финансированием.

26–27 ноября в Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС. В его повестку, в частности, войдет обсуждение дополнительного сокращения проекта европейского бюджета на следующие семь лет.