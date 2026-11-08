Занятия спортом не гарантируют отсутствие болезней сердца Врач Чайковская: инфаркт случается даже у молодых спортсменов

Москва8 ноя Вести.Регулярные занятия спортом снижают риск болезней сердца, но гарантируют абсолютную защиту от них. Иногда инфаркт случается и у молодых людей, которые годами тренируются. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат медицинских наук Мария Чайковская.

Принято считать, что серьезные заболевания сердца - проблема либо врожденная, либо возрастная. Однако молодость организма и хорошая физическая форма не всегда означают, что сердечно-сосудистая система полностью здорова — пояснила доктор

Чаще всего риски болезней сердца у молодых людей - это наследственная предрасположенность, повышенный уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение и нарушения углеводного обмена. Эти факторы способны влиять на здоровье сердца даже у человека, который в целом следит за своим здоровьем и регулярно тренируется, добавила врач.

По словам Чайковской, у некоторых спортсменов, годами занимающихся интенсивными нагрузками на выносливость, повышается вероятность развития фибрилляции предсердий - это разновидность аритмии.

Это заболевание нельзя считать безобидным: при ФП кровь может застаиваться в предсердиях, что повышает риск образования тромбов и ишемического инсульта. При длительном неконтролируемом нарушении ритма также может ухудшаться функция сердца предупредила врач

Таким образом, у спортсмена могут существовать разные сердечно-сосудистые риски одновременно. Например, атеросклероз может повышать вероятность инфаркта, а ФП - риск инсульта. Эти состояния требуют разной диагностики и лечения, предупреждает Чайковская.

Главный и самый универсальный совет - не пытайтесь самостоятельно определить, насколько здорово сердце, опираясь лишь на возраст или спортивные достижения.