В ФСБ обнаружили запросы на теракты у задержанного в парке "Царицыно" россиянина

Запросы о терактах нашли в гаджетах у задержанного по делу о теракте в Москве В ФСБ обнаружили запросы на теракты у задержанного в парке "Царицыно" россиянина

Москва1 ноя Вести.Сотрудники правоохранительных органов нашли в средствах связи несовершеннолетнего, задержанного по делу об угрозе теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно", многочисленные поисковые запросы о массовых убийствах и насильственных акциях. Об этом сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что во время обыска по месту жительства фигуранта были изъяты подозрительные предметы одежды и аксессуары.

При осмотре его электронных устройств специалисты обнаружили аккаунт в сервисе TikTok, с которого публиковались угрозы, а также подписку на неонацистский ресурс в мессенджере Telegram отмечается в сообщении

В настоящее время Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве решает вопрос о процессуальном статусе задержанного.

Несовершеннолетний россиянин был задержан в ходе проверки правоохранительными органами информации о готовящемся теракте в Царицыно.

Накануне посольство США в Москве сообщило об угрозе в Музее-заповеднике "Царицыно". Уточняется, что американское правительство координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.