Москва1 нояВести.Сотрудники правоохранительных органов нашли в средствах связи несовершеннолетнего, задержанного по делу об угрозе теракта в московском музее-заповеднике "Царицыно", многочисленные поисковые запросы о массовых убийствах и насильственных акциях. Об этом сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ведомстве уточнили, что во время обыска по месту жительства фигуранта были изъяты подозрительные предметы одежды и аксессуары.
При осмотре его электронных устройств специалисты обнаружили аккаунт в сервисе TikTok, с которого публиковались угрозы, а также подписку на неонацистский ресурс в мессенджере Telegramотмечается в сообщении
В настоящее время Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве решает вопрос о процессуальном статусе задержанного.
Несовершеннолетний россиянин был задержан в ходе проверки правоохранительными органами информации о готовящемся теракте в Царицыно.
Накануне посольство США в Москве сообщило об угрозе в Музее-заповеднике "Царицыно". Уточняется, что американское правительство координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.