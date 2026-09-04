Москва4 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил Михаила Семикина временно исполняющим обязанности главы подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщил, что назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров покидает свой пост и возглавит Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины​​​.

Временно возложить на Семикина Михаила Александровича обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации сказано в тексте указа

Запорожская область – регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года.

Россия контролирует 80% территории Запорожской области, заявлял в июне президент РФ Владимир Путин.

1 сентября Минобороны России сообщило, что под контроль группировки войск "Восток" перешло порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории в освобожденной Червоной Кринице Запорожской области.