Журналист Григорьев сообщил о приостановке разбора завалов в Старобельске "Вести": разбор завалов в общежитии Старобельска временно прекращен

Москва24 мая Вести.Разбор завалов после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на общежитие в Старобельске временно прекращен. Об этом заявил журналист информационной службы "Вести" Егор Григорьев.

Журналист также сообщил, что рядом находится автомобиль разминирования.

Мы не знаем, что сейчас внутри происходит. Возможно, что там работают специалисты-минеры. Во всяком случае, мы видели автомобиль разминирования. Может быть, продолжают обследовать некоторые места, чтобы удостовериться, что действительно взрывоопасных каких-то веществ нет. Поэтому разбор завалов временно прекращен… Видно, что работ нет сообщил Григорьев

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены, спасатели обнаружили тела всех погибших.