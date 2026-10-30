Журналист Чмыхало: образование и культура могут укрепить влияние РФ в Африке

Журналист: образование и культура могут укрепить влияние РФ в Африке Журналист Чмыхало: образование и культура могут укрепить влияние РФ в Африке

Москва30 окт Вести.Образование и культура могут укрепить влияние России в Африке, отмечает журналист ИС "Вести" Светлана Чмыхало.

Она напомнила, что и в русской классике – творчестве Александра Пушкина, Николая Гумилева - отчетливо прослеживается связь России и Африканского континента.

По мнению Чмыхало, мягкую силу нужно развивать как системную работу, а не как набор разовых акций. В частности, речь идет о взаимодействии в области образования, медицины, культуры и медиа.

Кроме того, подчеркнула Чмыхало, важна поддержка языковых центров. Все это долгоиграющая инвестиция во взаимодействии государств.

Российско-африканские отношения — это еще и разговор о мире, в котором страны и народы вправе выбирать собственный путь без внешнего диктата. И чем больше в этих отношениях будет живых человеческих связей, тем прочнее они будут заметила она

Африканская нить в русской культуре должна быть частью общего будущего, уверена журналист. Подробнее – в авторской колонке Светланы Чмыхало "Россия — Африка: доверие на будущее".