Зюганов: мир разделится на лидеров в ИИ и космосе и тех, кто им подчиняется

Зюганов предсказал, что ИИ разделит человечество Зюганов: мир разделится на лидеров в ИИ и космосе и тех, кто им подчиняется

Москва8 сен Вести.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в ближайшем будущем человечество может разделиться на тех, кто производит авиатехнику, космические технологии и искусственный интеллект, и тех, кто будет подчиняться их воле. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

По словам политика, Россия обязана сделать все, чтобы поддержать своих ученых и специалистов в этих сферах, чтобы оставаться в числе лидеров.

Сейчас, возможно, человечество разделится на две категории: те, кто производит летательную технику, надежный космос и искусственный интеллект, и те, кто будет подчиняться их воле. Вот мы обязаны все сделать для того, чтобы максимально поддержать и ученых, и специалистов, и летчиков заявил Зюганов

Ранее Зюганов отметил вклад КПРФ в развитие авиационной отрасли страны.