В Москве участницы группы Pussy Riot сбили полицейского

Мария Алехина и Люся Штейн, известные участием в феминистской панк-рок-группе Pussy Riot, сбили сотрудника правоохранительных органов, об этом в воскресенье, 24 января, сообщает ТАСС, ссылающийся на источник в силовых структурах.

По данным агентства, инцидент произошел накануне в Большом Афанасьевском переулке во время проведения несанкционированной акции в столице.

Кто из них находился за рулем автомобиля – пока не уточняется. Данных о травмах, полученных стражем порядка, нет.

Известно, что после ДТП женщин задержали и доставили в отдел полиции.