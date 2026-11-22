The Atlantic: Трамп и Хегсет ограничили доступ к информации о войне с Ираном

Белый дом ограничивает доступ конгрессменов к данным о конфликте с Ираном The Atlantic: Трамп и Хегсет ограничили доступ к информации о войне с Ираном

Москва22 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа ограничивает для конгрессменов доступ к информации о ходе конфликта с Ираном, пишет издание The Atlantic.

Журналисты отметили, что министр войны США Пит Хегсет еще 3 марта распорядился не оказывать содействие делегациям Конгресса США, направляющимся на американские военные базы в Персидском заливе, без его личного разрешения.

После этого сенатор США Крис Мерфи, который должен был посетить авиабазу США Аль-Удейд в Катаре после удара по ней иранских ракет, не смог этого сделать, так как получил отказ от Пентагона. В аналогичной ситуации оказалась сенатор Джони Эрнст, которая также хотела осмотреть базы в Персидском заливе.

Кроме того, Пентагон не ответил на запросы бюджетного управления Конгресса США о стоимости утраченной во время конфликта военной техники, из-за чего ее пришлось устанавливать по открытым источникам.

У президента Дональда Трампа и министра войны Пита Хегсета есть готовый ответ на вопрос о том, как завершился девятимесячный конфликт с Ираном: "Мы победили". Однако администрация сделала практически все возможное, чтобы не допустить проверки этого сомнительного утверждения, скрывая от общественности полную цену операции – как в человеческих жизнях, так и в денежных средствах написало издание

Ранее агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал две американские военные базы в Бахрейне в ответ на действия США. Также появились данные об ударах КСИР по двум радарам систем ПВО Patriot.

The New York Times писала, что Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, но окончательного решения еще не принял. Сам глава Белого дома заявлял, что не заинтересован в смене власти в Иране.