Москва25 нояВести.Даже небольшое количество икры может вызвать смертельно опасную аллергическую реакцию, рассказал "Абзацу" диетолог Алексей Калинчев.
При аллергии тяжесть последствий для организма не зависит от размера порции, отметил он.
Если у человека аллергия, то доза здесь не играет никакой ролизаявил он
Он рекомендовал ограничиваться за новогодним столом одним-двумя бутербродами, одна чайная ложка с горкой – это 10–20 граммов икры.
Кроме того, из-за высокого содержания соли продукт следует употреблять с осторожностью людям с повышенным артериальным давлением. При отсутствии аллергии чрезмерное употребление икры обычно грозит расстройством пищеварения, так как она очень жирная.