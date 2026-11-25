Диетолог Калинчев: употребление икры может быть смертельно опасно при аллергии

Диетолог: употребление икры может быть опасно при аллергии Диетолог Калинчев: употребление икры может быть смертельно опасно при аллергии

Москва25 ноя Вести.Даже небольшое количество икры может вызвать смертельно опасную аллергическую реакцию, рассказал "Абзацу" диетолог Алексей Калинчев.

При аллергии тяжесть последствий для организма не зависит от размера порции, отметил он.

Если у человека аллергия, то доза здесь не играет никакой роли заявил он

Он рекомендовал ограничиваться за новогодним столом одним-двумя бутербродами, одна чайная ложка с горкой – это 10–20 граммов икры.

Кроме того, из-за высокого содержания соли продукт следует употреблять с осторожностью людям с повышенным артериальным давлением. При отсутствии аллергии чрезмерное употребление икры обычно грозит расстройством пищеварения, так как она очень жирная.