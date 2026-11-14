Москва14 ноя Вести.Чрезмерное употребление соли – одна из самых распространенных причин гипертонического криза, рассказал "Вестям" врач-кардиолог Александр Мясников.

По словам доктора, кроме соли, гипертонический криз может вызвать и длительный прием нестероидных противовоспалительных средств.

Еще одной причиной резкого скачка артериального давления может стать пропуск приема лекарств от гипертонии.

Третье – то, что вы перестаете принимать таблетки. Вы принимаете, потом у вас таблетка кончается, и вы думаете: "А чего я ее буду пить? Я и так пью шесть таблеток, а куда мне это надо?" Вы перестаете это пить, и у вас все хорошо. День хорошо, два хорошо, месяц. Вы бы вечером измерили давление, у вас 100 на 70 – шикарно. Забывают, что чем ниже у вас давление, тем больше его амплитуда, появляются очень сильные скачки. Утром вы хотите позвать жену, а говорить не можете, щека повисла, инсульт