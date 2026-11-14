Москва14 нояВести.Чрезмерное употребление соли – одна из самых распространенных причин гипертонического криза, рассказал "Вестям" врач-кардиолог Александр Мясников.
По словам доктора, кроме соли, гипертонический криз может вызвать и длительный прием нестероидных противовоспалительных средств.
Те, кто любит соленое, становятся гипертониками. Соль - это то, что лежит в основе гипертонии. Второе - это все нестероидные противовоспалительные препараты, ибупрофены и диклофенаки. Это задерживает жидкость, увеличивает внутрисосудистый объем циркулирующей жидкости. Это ваш остеохондроз, ваши грыжиотметил Мясников
Еще одной причиной резкого скачка артериального давления может стать пропуск приема лекарств от гипертонии.
Третье – то, что вы перестаете принимать таблетки. Вы принимаете, потом у вас таблетка кончается, и вы думаете: "А чего я ее буду пить? Я и так пью шесть таблеток, а куда мне это надо?" Вы перестаете это пить, и у вас все хорошо. День хорошо, два хорошо, месяц. Вы бы вечером измерили давление, у вас 100 на 70 – шикарно. Забывают, что чем ниже у вас давление, тем больше его амплитуда, появляются очень сильные скачки. Утром вы хотите позвать жену, а говорить не можете, щека повисла, инсультобъяснил доктор
Мясников добавил, что гипертония чаще всего протекает бессимптомно. Поэтому периодически нужно устанавливать холтер - устройство, которое измеряет показатели сердца в течение дня.