Москва2 авг Вести.Ударом по иранскому судну глава киевского режима Владимир Зеленский решил продемонстрировать свою лояльность американскому лидеру Дональду Трампу, но в итоге проявился риск, что исламская республика будет атаковать Украину. Об этом заявил экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что украинский конфликт абсолютно разрушителен для самой страны и ее народа. Прауд считает, что внутри страны растет сопротивление, потому что большинство украинцев хотят окончания конфликта, но Зеленский по своим причинам не хочет его завершения.

Часть его [Зеленского] стратегии — поддерживать интерес Трампа. И, конечно, лучший способ сделать это — тоже выступить против Ирана, открыть второй фронт. Поэтому, нанося удар по иранскому грузовому судну в Каспийском море, Зеленский словно дает понять, что он на стороне Трампа сказал Прауд

При этом бывший посол Великобритании предупредил о риске, что Украина будет подвергаться не только усиленным ударам баллистическими ракетами со стороны России, но и со стороны Ирана. А в условиях, когда киевский режим теряет способность перехватывать ракеты, поскольку у него заканчиваются зенитно-ракетные батареи и боеприпасы, украинские города будут становиться все более уязвимыми.

Это еще одна отчаянная попытка Зеленского. Но при этом он, по сути, не думает об интересах своего народа отметил бывший посол Великобритании

Ранее, 25 июля, Украина атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в провокации, поскольку атака совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт. Позднее глава украинского МИД Андрей Сибига заверил Тегеран в непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. В соцсети X Аракчи привел слова украинской стороны о том, что Киев не стремится к росту напряженности с Тегераном, и подчеркнул, что, хотя Иран точно также не заинтересован в обострении ситуации, он считает недопустимыми любые атаки на своих граждан и национальные интересы. Поэтому причиненный ущерб должен быть возмещен.