Эксперт: старение населения – одна из главных экономических проблем Азии Эксперт Огородников рассказал, с какими проблемами в экономике сталкивается Азия

Москва17 ноя Вести.Современные Япония и Южная Корея сталкиваются с серьезной проблемой: старением и сокращением населения. Этот демографический сдвиг оказывает замедляющее воздействие на экономическое развитие обеих стран. Об этом в беседе с журналистом ИС "Вести" Марией Кудрявцевой сообщил автор канала "Графономика" Евгений Огородников.

Он охарактеризовал эти азиатские государства термином "старые тигры", подчеркивая их прошлые успехи и текущие вызовы.

Сейчас Азия сталкивается с огромным числом проблем. Самое главное — старые тигры… Старые растущие экономики Японии, Южной Кореи. Они столкнулись со старением населения, с его убылью… Это очень серьезно сказывается на экономике. Экономики стали менее динамичными, они растут очень медленно или наоборот… [стагнация] может продолжаться десятилетиями. Соответственно, эти страны сталкиваются с избытком инфраструктуры, общество все больше, условно, возрастное… Меняется спрос. Нет потребности в передвижении, нет массового спроса на жилье, на мебель, на товары длительного потребления отметил Огородников

Эксперт уточнил, что азиатская модель развития базируется на доступной рабочей силе, квалифицированных кадрах и создании необходимой производственной инфраструктуры. Для инвесторов, по словам Огородникова, формируются специальные площадки с благоприятными условиями, обеспеченные энергетикой, дорогами и водоснабжением.

Кроме того, по его словам, страны постепенно перенимают новые компетенции, повышают квалификацию и наращивают добавленную стоимость производства.