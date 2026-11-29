Грушко: закрывая границу с РФ, Эстония показывает, как далеко зашла в русофобии Грушко: закрывая границу с РФ, Эстония демонстрирует свой уровень русофобии

Москва29 ноя Вести.Принятое властями Эстонии решение закрыть автомобильные и пешеходные пункты пропуска на границе с Россией свидетельствует о том, какого уровня достигла русофобия в этой стране. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

СМИ показывают, как бедствуют люди, которые вынуждены проводить ночи на границе… Не разрешать близким посещать родственников, престарелых – это не то, что нарушает какие-то ценности человеческой жизни, но это показывает, как далеко в этой русофобии можно зайти сказал Грушко

20 ноября власти Эстонии объявили, что с 1 декабря, якобы по соображениям безопасности, приостанавливают возможность пересечения сухопутной границы с Россией через автомобильные и пешеходные погранпункты. Это решение стало настоящей катастрофой для жителей приграничных областей: многие из них теперь не смогут навещать близких, в том числе больных и нуждающихся в помощи родственников.

Эксперты предрекают отток населения из страны и спад экономики, а граждане Эстонии уже начали сбор подписей против полного закрытия границы с Россией.

Ранее стало известно, что эстонские пограничники не пропустили через КПП пассажирский автобус и оставили более 60 человек на всю ночь без еды и удобств.