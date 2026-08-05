Москва5 авг Вести.Масштабные кадровые перестановки, инициированные Зеленским, привели к глубокому правительственному кризису на Украине и вызвали серьезную тревогу у ее западных союзников. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Волна отставок началась 12 июля с ухода премьер-министра Юлии Свириденко, за которым последовало увольнение популярного министра обороны Михаила Федорова. Это решение спровоцировало многотысячные протесты, под давлением которых Зеленский сменил начальника Генштаба Александра Сырского на генерала Михаила Драпатого, а и.о. главы Минобороны назначил Евгения Хмару. Ведомство внешней разведки и статус главного переговорщика с РФ и США получил Рустем Умеров.

По оценке экспертов Handelsblatt, новому кабинету предстоит решать сложные задачи по реформированию системы комплектования армии и развитию военно-технического сотрудничества. При этом политический кризис в стране продолжается, а ключевой вопрос о назначении нового посла Украины в США до сих пор остаётся нерешенным.