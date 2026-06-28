Кая Каллас заявила о направлении чрезвычайной помощи и спасателей в Венесуэлу Евросоюз выделил Венесуэле 5 млн евро для ликвидации последствий землетрясения

Москва28 июн Вести.Европейский союз объявил о выделении 5 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Об этом 28 июня сообщила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после телефонного разговора с уполномоченным президента Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Каллас, выделенные финансовые средства уже перечислены для поддержки населенных пунктов, оказавшихся в зоне бедствия. Она подчеркнула, что европейская сторона немедленно отреагировала на официальный запрос венесуэльских властей о помощи.

В рамках реагирования на гуманитарную катастрофу Евросоюз задействовал механизм гражданской защиты. Несколько государств-членов ЕС оперативно направили в Венесуэлу поисково-спасательные бригады, пожарные расчеты и медицинский персонал. Кроме того, к работе была привлечена спутниковая система "Коперник", которая оказывает содействие спасательным службам, предоставляя оперативные данные для оценки масштабов разрушений и планирования маршрутов доставки грузов.

Землетрясение произошло вечером 24 июня в венесуэльском штате Яракуй и стало одним из самых мощных в регионе за последние годы. Сейсмологи зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд, эпицентры которых находились в 10 километрах друг от друга. После основного сейсмического события в регионе было зарегистрировано еще около 300 афтершоков.