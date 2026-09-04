Москва4 сен Вести.Работа и контакты по вопросу урегулирования украинского конфликта продолжаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос о том, появились ли в последнее время новые мирные инициативы на треке украинского урегулирования​​​.

Работа продолжается, и контакты продолжаются сказал Песков

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Россия готова к контактам по Украине и никогда не отказывалась от них. Однако, как заметила дипломат, дело не только в словах, но и в выполнении договоренностей. Захарова подчеркнула, что РФ еще ни разу никого не подводила.

О том, что шансы на урегулирование по украинскому конфликту есть ранее уже говорил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что контакты с украинской стороной идут, прежде всего, по линии спецслужб.