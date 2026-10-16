Песков: урегулирование конфликта нельзя обсуждать без руководства Украины Песков: невозможно обсуждать урегулирование без действующих властей на Украине

Москва16 окт Вести.Обсуждать урегулирование конфликта на Украине без участия ее действующего руководства не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При всем желании обсуждать что-либо без действующего украинского руководства невозможно сказал Песков журналистам на брифинге

Так он прокомментировал ситуацию вокруг президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Ранее глава Белого дома отметил, что украинский политик не является тем человеком, с которым стоит договариваться по тем или иным вопросам.

Пресс‑секретарь российского лидера заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, уклоняется от принятия ответственности за продвижение мирного урегулирования конфликта. По словам Пескова, позиция Москвы полностью совпадает с точкой зрения Дональда Трампа: ранее американский президент указывал на незаинтересованность Зеленского в налаживании мирного процесса.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу заявил, что в США начали рассматривать Зеленского как фактор, мешающий достижению мира и защите американских интересов. Он полагает, что Трамп сейчас демонстративно перекладывает на главу Киева ответственность за кризисную ситуацию на Украине — словно "отыгрывается" на нём.

Трамп в ночь на пятницу в интервью телеканалу Newsmax жестко раскритиковал Зеленского: он обвинил его в разрушении Украины, назвал артистом бродячего цирка. Президент США открыто заявил об отсутствии симпатий к украинскому руководителю и подверг резкой критике проводимый им политический курс, подчеркнув, что тот не проявляет стремления к разрешению конфликта.