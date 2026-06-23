Лавров напомнил Киеву о договоре России и Белоруссии по безопасности СГ

Лавров напомнил Киеву о договоре между РФ и Белоруссией о гарантиях безопасности Лавров напомнил Киеву о договоре России и Белоруссии по безопасности СГ

Москва23 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова выполнить все обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках действующего договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ​​​.

Заявление прозвучало на фоне высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска. По мнению Лаврова, такие действия направлены на расширение географии конфликта и осложнение перспектив его политико-дипломатического урегулирования.

Лавров напомнил, что с марта 2025 года действует договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства сказал глава МИД РФ

19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.

Позже, 22 июня, Зеленский вновь выступил с резким заявлением в адрес Минска, потребовав, чтобы Белоруссия прекратила техническую помощь России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал высказывания Зеленского в адрес Белоруссии угрозами в отношении суверенного государства.