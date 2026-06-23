Москва23 июнВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова выполнить все обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках действующего договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
Заявление прозвучало на фоне высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска. По мнению Лаврова, такие действия направлены на расширение географии конфликта и осложнение перспектив его политико-дипломатического урегулирования.
Лавров напомнил, что с марта 2025 года действует договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государствасказал глава МИД РФ
19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По словам главы киевского режима, на территории Белоруссии якобы находится вооружение, которое корректирует огонь.
Позже, 22 июня, Зеленский вновь выступил с резким заявлением в адрес Минска, потребовав, чтобы Белоруссия прекратила техническую помощь России в ударах по Украине. Речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, по словам главы киевского режима, якобы помогают российской армии наносить удары по территории Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал высказывания Зеленского в адрес Белоруссии угрозами в отношении суверенного государства.