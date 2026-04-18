Лавров: цель США в операции против Ирана – контроль прохода нефти через Ормуз

Москва18 апр Вести.Настоящей целью США в операции против Ирана были не планы уничтожить цивилизацию, а установление контроля над проходом нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию​​​. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив заявил Лавров

13 апреля Военно-морские силы США в ходе операции против Ирана приступили к полной блокаде Ормузского пролива. Тегеран назвал блокаду незаконной. Представитель военного командования "Хатам аль-Анбия" полковник Эбрагим Зольфагари предупредил, что безопасность портов в Персидском заливе будет гарантирована "либо всем, либо никому".

17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Однако уже 18 апреля Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузом из-за блокады США.