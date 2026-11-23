Фридрих Мерц назвал непринятие Украины в НАТО в 2008 году ошибкой

Мерц назвал ошибкой отказ принять Украину в НАТО в 2008 году Фридрих Мерц назвал непринятие Украины в НАТО в 2008 году ошибкой

Москва23 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой решение НАТО отказать Украине в приеме в состав альянса в 2008 году. Об этом сообщает The Guardian.

Если бы Украина тогда стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать уверен Мерц

По мнению главы немецкого правительства, своевременное вступление Киева в блок помогло бы предотвратить текущий военный конфликт.

Мерц также выразил поддержку предложению президента Франции Эммануэля Макрона возобновить дискуссию о членстве Украины в альянсе, отметив, что данный вопрос должен рассматриваться в контексте возможных мирных переговоров.