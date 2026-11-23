Москва23 нояВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой решение НАТО отказать Украине в приеме в состав альянса в 2008 году. Об этом сообщает The Guardian.
Если бы Украина тогда стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежатьуверен Мерц
По мнению главы немецкого правительства, своевременное вступление Киева в блок помогло бы предотвратить текущий военный конфликт.
Мерц также выразил поддержку предложению президента Франции Эммануэля Макрона возобновить дискуссию о членстве Украины в альянсе, отметив, что данный вопрос должен рассматриваться в контексте возможных мирных переговоров.